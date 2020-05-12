Fenerbahçe'ye bir corona virüsü şoku daha!
Geçtiğimiz günlerde bir kulüp çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yeni bir test yaptıran Fenerbahçe, bir kişinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.
Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir.
Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
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