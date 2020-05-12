Fenerbahçe Ludogorets'i paradan etti! İşte o detay...
Liglere verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, gündemine sezon sonunda sözleşmesi bitecek Jose Luis Palomino'yu almıştı. Bulgar basını bu transfer girişimini okuyucularına aktardı ve sarı-lacivertlilerin Palomino'yu transfer etmesi durumunda Ludogorets'in beklentisinin karşılanmayacağını belirtti. İşte detaylar...
Kısa süre önce Fenerbahçe'nin, şu anda Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino ile ilgilendiği, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu ile bir dizi görüşmeler yaptığı aktarılmıştı.
Bulgar basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; transfer operasyonu doğrulanırken, Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna dahil etmesi halinde Lodogorets'in beklediği paranın gelemeyeceğini belirtti.
Fenerbahçe'nin Jose Luis Palomino girişmiyle ilgili yazılan haber şu şekilde;
"Ludogorets eski defans oyuncusundan para bekliyor.
Bulgar ekibi, eski savunmacısı Jose Luis Palomino'nun yaz aylarında Atalanta'dan bedelsiz olarak ayrılması halinde önemli miktarda paradan olacak.
Türk devi Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Arjantinli merkezi savunmacısını istiyor. Ancak bu, Ludogorets için kötü olacak.
Bulgar ekibi, Palomino'nun bir sonraki satışından %20'lik pay kazanma hakkına sahip. Ancak, oyuncu 'serbest statüde' transferini gerçekleştirirse, bu para ödenemeyecek."
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