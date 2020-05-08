08 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Tolgay: İnşallah kupa ile bitiririz

Tolgay: İnşallah kupa ile bitiririz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Tolgay Arslan, 'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Tolgay Arslan, 'ye açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Tolgay, "Lig başlayacak. Biz çalışıyoruz. İnşallah sezonu kupa ile bitiririz" diye konuştu.
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