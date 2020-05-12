Volkan Demir: Fenerbahçe Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak

A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Spor Gündemi programında sarı-lacivertli takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Nenad Bjelica ile yaklaşık 2 haftadır görüşmediğini ve yönetimin Erol Bulut ile sözleşme imzalamasını beklediğini söyledi.

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Demir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile 29 Nisan Çarşamba gününden beri temas kurmadı. Bu rotanın Türk teknik adamlara döndüğüne yönelik bir mesaj veriyor. Erol Bulut şu anda yine liste başında. Sezon tamamlanırsa ya da iptal olursa Fenerbahçe, Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak gibi duruyor.