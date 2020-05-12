12 Mayıs 2020, Salı
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı için tarih verdiler
Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı-lacivertlilerin görüşmelerini sürdürdüğü dünya yıldızının transferi için tarih verdiler. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
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