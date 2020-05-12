12 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı için tarih verdiler

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı-lacivertlilerin görüşmelerini sürdürdüğü dünya yıldızının transferi için tarih verdiler. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 13:59
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı için tarih verdiler

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... 2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, yaz transfer sezonunun bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı için tarih verdiler

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını kurmaylarıyla yaptı.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı için tarih verdiler

Başkan olduğu süre zarfı boyunca tercihleri nedeniyle sıkça eleştirilen sarı lacivertli kulübün başkanı, özellikle futbol yapılandırmasındaki başarısızlığı ile ön plana çıkıyordu.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı için tarih verdiler

Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından Philip Cocu, Koeman, Ersun Yanal gibi isimlerle çalışan Koç, sportif direktör olarak da Damien Comolli ile çalışmıştı.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı için tarih verdiler

Bu isimlerden kulübe hiç katkı sağlayamayan sarı lacivertli kulübün başkanı, gelecek sezon 'seçimli genel kurula' aynı hatalarla çıkmak istemiyor ve bu sebeple işi sıkı tutuyor.

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