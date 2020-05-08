08 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Isla’ya La Liga’dan talip

Isla’ya La Liga’dan talip
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

İspanyol ekibi Espanyol'un, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili sağ bek Mauricio Isla'yı transfer etmek istediği belirtildi.

İspanyol ekibi Espanyol'un, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili sağ bek Mauricio Isla'yı transfer etmek istediği belirtildi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'deki geleceği halen belirsizliğini koruyan tecrübeli futbolcu için Serie A takımı Parma'nın ardından Espanyol da devreye girdi.
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