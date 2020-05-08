Isla’ya La Liga’dan talip

İspanyol ekibi Espanyol'un, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili sağ bek Mauricio Isla'yı transfer etmek istediği belirtildi.

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İspanyolekibi Espanyol'un, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili sağ bek Mauricio Isla'yı transfer etmek istediği belirtildi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'deki geleceği halen belirsizliğini koruyan tecrübeli futbolcu için Serie A takımı Parma'nın ardından Espanyol da devreye girdi.