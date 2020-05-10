10 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues'den şok teklif! Ayrılmak istediğini yönetime bildirdi

F.Bahçeli yıldızdan şok teklif! Ayrılmak istediğini yönetime bildirdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Sezon başında ekiplerinden Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan , yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Sarı-lacivertlilerin ise 29 yaşındaki futbolcuya liglerin başlama ihtimaline karşı net bir cevap vermediği öğrenildi.

'nin ekiplerinden Al İIttihad'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık bedelsiz kiraladığı , yeni sezonda sarı-lacivertli takımda görev almak istemiyor. Sarı-lacivertli yönetime beklenmedik bir teklifle gelen Rodrigues, yeni sezona Al Ittihad Kulübü'nde başlamak istiyor. Fenerbahçe Yönetimine, "Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim" şeklinde bir teklifle gelen Garry Rodrigues'in bu yaklaşımı şaşkınlık yaratırken, liglerin başlayıp başlamayacağı belli olmadığı için kendisine net bir cevap verilemediği öğrenildi.

Öte yandan Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad Kulübü Başkanı Anmar Al-Haili, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon takıma dönmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu dile getirmişti.

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