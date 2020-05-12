12 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin teklifi masada! Kwadwo Asamoah...

Süper Lig'e verilen arada yeni sezonun kadrosunu planlayan Fenerbahçe, sol bek transferi için kolları sıvamıştı. Deneyimli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek sarı-lacivertliler, bu bölge için Inter'den Kwadwo Asamoah'ı gündemine almıştı. Sarı Kanarya'nın Ganalı futbolcu için yaptığı teklifin belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 14:59
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Fenerbahçe'nin teklifi masada! Kwadwo Asamoah...

Bu sezona iyi bir başlangıç yapsa da özellikle sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla kötü bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor.

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Fenerbahçe'nin teklifi masada! Kwadwo Asamoah...

İlk 26 hafta sonunda topladığı 40 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler son 7 maçında yalnızca 3 puan toplarken, şampiyonluktan oldukça uzak bir görüntü sergiliyor.

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Fenerbahçe'nin teklifi masada! Kwadwo Asamoah...

Hal böyle olunca, gözünü önümüzdeki sezona diken sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve ekibi çalışmalara şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'nin teklifi masada! Kwadwo Asamoah...

Özellikle yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler için birçok isim yazılıp çizilirken, taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında şüphesiz Kwadwo Asamoah geliyor.

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Fenerbahçe'nin teklifi masada! Kwadwo Asamoah...

Daha önce Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak sonuç alamadığı Ganalı yıldız oyuncu için bu kez Fenerbahçe devreye girmişti.

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