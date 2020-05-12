Fenerbahçe'nin teklifi masada! Kwadwo Asamoah...

Süper Lig'e verilen arada yeni sezonun kadrosunu planlayan Fenerbahçe, sol bek transferi için kolları sıvamıştı. Deneyimli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek sarı-lacivertliler, bu bölge için Inter'den Kwadwo Asamoah'ı gündemine almıştı. Sarı Kanarya'nın Ganalı futbolcu için yaptığı teklifin belli oldu. İşte detaylar...