09 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Vedat Muriç'in transferi için masaya oturdu!

Vedat Muriç için masadalar! Transferi gerçekleşiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

'de Vedat Muriç transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yaz döneminde 'dan alınan Kosovalı golcü, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. İngilizler, 25 yaşındaki golcü için Fenerbahçe ile masaya oturdu. İşte detaylar...

'de ayrılık için geri sayıma başlandı... Sarı lacivertlilerin yıldız golcüsü Vedat Muriç'in yeni durağı belli oluyor.

Todofichajes.com haberine göre ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre; Kosovalı golcünün yeni durağı İngiltere olacak.

Ada ekibi 'ın, Fenerbahçe ile yeniden masaya oturduğu belirtilen haber, okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

"Tottenham, yıldız golcüsü 'in sezon sonunda İngiliz kulübüyle yollarını ayıracağını biliyor. Milli golcü, sakatlıklarla dolu bir sezon geçirse de artık yeni bir hikayeye başlamak istediğini söyledi.

Öte yandan Kane, şu an için kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

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"FENERBAHÇELİ MURIÇ İÇİN ISRAR EDİYORLAR"

Todofichajes'in haberine göre Tottenham, Fenerbahçeli Vedat Muriç konusunda ısrarcı. Kosovalı milli golcünün adı daha önce de Tottenham ile anılıyordu ancak müzakereler gerçekleşmemişti.

VE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Tottenham, nihayet Türk kulübünün yöneticileriyle görüşmelere başladı. Öte yandan İngiliz ekibi, anlaşmanın çabuk ilerlemesi adına 15 milyon euroyu nakit olarak vermeye hazır."

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