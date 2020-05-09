09 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Antwerp'ten Mirallas'ın peşinde!

Fenerbahçe'ye Belçikalı yıldız! İşte yapılan teklif...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Son dakika  transfer haberleri... Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertli takım, bu sezon Antwerp forması giyen Kevın Mirallas'ın peşinde. İşte detaylar...

'de heyecanı yaşanıyor. Transferde 'de forma giyen oyunculara ağırlık vermeyi planlayan yurt dışından gerçekleşmesi beklenen transferinin ise Antwerp'in golcüsü Kevin Mirallas olduğu öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre Antwerp'in oyuncusuyla dün yollarını ayırmasıyla harekete geçen Kanarya 32 yaşındaki golcünün transferi için nabız yoklayacak.

2.4 MİLYON EURO

Bu arada Yunan basını, Belçika 'nda da forma giyen yıldız futbolcu için sarı lacivertlilerin çok uğraştığını okuyucularına duyurdu. Fenerbahçe'nin oyuncu için 2,4 milyon Euro sözleşme teklif etmeye hazır olduğu konuşuluyor. Mirallas, Takımı ile 60 maçta rol alırken 10 gol üretmeyi başardı.

Tecrübeli oyuncu için 'dan Lens'in de devrede olduğu iddia ediliyor.

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