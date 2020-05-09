Fenerbahçe Antwerp'ten Mirallas'ın peşinde!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertli takım, bu sezon Antwerp forması giyen Kevın Mirallas'ın peşinde. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Kevin Mirallas heyecanı yaşanıyor. Transferde Süper Lig'de forma giyen oyunculara ağırlık vermeyi planlayan sarı lacivertlilerin yurt dışından gerçekleşmesi beklenen transferinin ise Antwerp'in golcüsü Kevin Mirallas olduğu öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre Antwerp'in oyuncusuyla dün yollarını ayırmasıyla harekete geçen Kanarya 32 yaşındaki golcünün transferi için nabız yoklayacak.
2.4 MİLYON EURO
Bu arada Yunan basını, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu için sarı lacivertlilerin çok uğraştığını okuyucularına duyurdu. Fenerbahçe'nin oyuncu için 2,4 milyon Euro sözleşme teklif etmeye hazır olduğu konuşuluyor. Mirallas, Belçika Milli Takımı ile 60 maçta rol alırken 10 gol üretmeyi başardı.
Tecrübeli oyuncu için Fransa'dan Lens'in de devrede olduğu iddia ediliyor.
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