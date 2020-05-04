04 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mesut Özil gelirse Max Kruse gidiyor!

Fenerbahçe'de flaş karar! Mesut gelirse o isim gidecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

'nin yaz döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı , sarı-lacivertlilerde inişli çıkışlı performans göstermişti. Fenerbahçe'nin 'i kadrosuna katacağı iddiaları sonrasında Alman futbolcunun ülkesine döneceği iddia edildi.

'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu , sarı-lacivertli takımda beklenen performansı sergileyemedi. Gerek sakatlıklar gerekse form düşüklüğü nedeniyle istikrarlı bir grafik çizemeyen tecrübeli isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 'i edeceği yönündeki haberler, Kruse'nin ayrılık söylentilerini de başlattı. İddialara göre 'de aradığını bulamayan Alman yıldız Bundesliga'ya geri dönecek ve Wolfsburg'a transfer olacak.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Max Kruse, bu sezon çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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