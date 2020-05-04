Mesut Özil gelirse Max Kruse gidiyor!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse, sarı-lacivertlilerde inişli çıkışlı performans göstermişti. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katacağı iddiaları sonrasında Alman futbolcunun ülkesine döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli takımda beklenen performansı sergileyemedi. Gerek sakatlıklar gerekse form düşüklüğü nedeniyle istikrarlı bir grafik çizemeyen tecrübeli isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer edeceği yönündeki haberler, Kruse'nin ayrılık söylentilerini de başlattı. İddialara göre Türkiye'de aradığını bulamayan Alman yıldız Bundesliga'ya geri dönecek ve Wolfsburg'a transfer olacak.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Max Kruse, bu sezon çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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