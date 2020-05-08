08 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçeli Tolga Ciğerci Wolfsburg ile anlaştı!

F.Bahçeli yıldız resmen gidiyor! Anlaştı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 Giriş Tarihi: 08.05.2020

'nin orta saha oyuncusu , sarı-lacivertli takımda beklenilen performansı gösterememiş ve taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti. Ciğerci, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile her konuda anlaştı.

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaştı. Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen 'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü , "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi. Bu sezon ve 'nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci, yeniden Bundesliga'da yer almak istediği için Wolfsburg'dan gelen teklife sıcak bakıyor. Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan Tolga Ciğerci, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.

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MAX KRUSE'Yİ DE İSTİYORLAR

Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg, sarı lacivertli bir diğer oyuncu 'ye de talip oldu. Ülkesinin takımından gelen teklife henüz bir cevap vermeyen Max Kruse'nin Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sarı lacivertli yönetimin de Alman oyuncuyu göndermeyi düşünmediği öğrenildi.

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