Galatasaray'ın gözdesine Emre Belözoğlu'dan çağrı! "Bize gel yıldız ol"

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, G.Saray’ın da talip olduğu Sivas’ın yıldızı Mert Hakan’ı F.Bahçe’ye gelmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'ın prensipte anlaştığı iddia edilen Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'a Fenerbahçe'nin ilgisi devam ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre; 26 yaşındaki 10 numara ile telefonla konuşan Emre Belözoğlu'nun, kendisine 'idolüm' diyen Mert Hakan'a "Fenerbahçe'ye gel. Burada star olursun. Galatasaray'da Türk oyuncular yer bulamıyor. Bizde yeni bir yapılanma olacak ve sen de baş rollerden birini kap" dediği öğrenildi.

Bu sezon kırmızı- beyazlı formayla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Mert Hakan Yandaş, 30 resmi maçta 10 gol atıp, 4 asist yaptı. Başarılı orta saha için Fenerbahçe'nin, G.Saray'dan daha cazip bir teklif hazırladığı dile getiriliyor.

DİĞER