08 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Allahyar takımda kaldı

Allahyar takımda kaldı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.05.2020

Fenerbahçe, İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in takımdan ayrılacağına yönelik haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli Kulüp, İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in takımdan ayrılacağına yönelik haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur" ifadelerine yer verildi. Allahyar, sezon başı kiralandığı 1. Lİg ekibi İstanbulspor'da sadece 7 maç oynayıp geri döndü.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Arda Turan'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe... Arda Turan'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...
F.Bahçe'de corona virüs! Antrenman iptal edildi F.Bahçe'de corona virüs! Antrenman iptal edildi
Fenerbahçe'den Süper Lig'in devamıyla ilgili açıklama! Fenerbahçe'den Süper Lig'in devamıyla ilgili açıklama!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör