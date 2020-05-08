08 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı ortaya çıktı

F.Bahçe'nin Yalçın Koşukavak planı ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

1. Lig ekiplerinden Altay'ı çalıştıran ve gelecek sezon bünyesinde görev alacağı öne sürülen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 47 yaşındaki adamıyla fikir alışverişinde bulunduklarını açıklamıştı. Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen 'nun başkan ile gerçekleştirdiği görüşmede Yalçın Koşukavak'ı tavsiye ettiği öğrenildi. Koşukavak'ın gelecek sezon futbol koordinatörlüğü görevine getirilmesi bekleniyor.

Yeni sezonda kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerahçe'de, sesleri yükseliyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen 'nun, Koşukavak'ı Başkan 'a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi. Şu anda Altay'ın teknik direktörü olan 47 yaşındaki hocanın, 'de koordinatörlüğü görevine getirilmek istendiği belirtildi. Öte yandan Koşukavak'ın, Fenerbahçe'nin adayı olan Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, mart ayında yaptığı resmi açıklamada Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerin sezon sonuna ertelendiğini belirtmişti.

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