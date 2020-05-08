Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı ortaya çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ı çalıştıran ve gelecek sezon Fenerbahçe bünyesinde görev alacağı öne sürülen Yalçın Koşukavak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 47 yaşındaki futbol adamıyla fikir alışverişinde bulunduklarını açıklamıştı. Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun başkan Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşmede Yalçın Koşukavak'ı tavsiye ettiği öğrenildi. Koşukavak'ın gelecek sezon futbol koordinatörlüğü görevine getirilmesi bekleniyor.
Yeni sezonda kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerahçe'de, Yalçın Koşukavak sesleri yükseliyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun, Koşukavak'ı Başkan Ali Koç'a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi. Şu anda Altay'ın teknik direktörü olan 47 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe'de futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istendiği belirtildi. Öte yandan Koşukavak'ın, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.
Fenerbahçe, mart ayında yaptığı resmi açıklamada Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerin sezon sonuna ertelendiğini belirtmişti.
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