07 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken detay! Volkan Demirel...

Corona virüsü salgını sonrası sahaya inen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 12 Haziran'da başlayacak olan lig için hazırlıklar sürüyor. 1 günlük aranın ardından ısınma ile dayanıklılık testine giren ve aerobik koşuyla antrenmanı tamamlayan sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör Volkan Demirel de idmanda yer aldı. İşte Fenerbahçe idmanından görüntüler...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 17:00
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Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken detay! Volkan Demirel...

Fenerbahçe Futbol Takımı, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı.

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Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken detay! Volkan Demirel...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 4'er gruplar halinde çalıştığı belirtildi.

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Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken detay! Volkan Demirel...

Isınma ve dayanıklılık testine giren futbolcuların antrenmanı aerobik koşuyla tamamladığı aktarıldı.

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Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken detay! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve teknik ekipte yer alan Volkan Demirel de idmanda hazır bulundu ve antrenmanı dikkatli bir şekilde takip etti.

İşte antrenmandan kareler...

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Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken detay! Volkan Demirel...
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