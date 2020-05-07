Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken detay! Volkan Demirel...

Corona virüsü salgını sonrası sahaya inen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 12 Haziran'da başlayacak olan lig için hazırlıklar sürüyor. 1 günlük aranın ardından ısınma ile dayanıklılık testine giren ve aerobik koşuyla antrenmanı tamamlayan sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör Volkan Demirel de idmanda yer aldı. İşte Fenerbahçe idmanından görüntüler...