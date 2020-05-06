Fenerbahçe'nin stoperde yeni hedefi Naldo!

Stoper mevkisinde sıkıntılar çeken ve gelecek sezon bu sıkıntıları yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, gündemine stoper takviyesini almıştı. Sarı Kanarya'nın gündeminde olan Naldo'dan iyi haber geldi. İşte detaylar...

İspanyol ekiplerinden Espanyol'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Naldo, corona virüsü salgını sebebiyle Temmuz ayının son haftasında sona ermesi planlanan La Liga'nın bitiminde veda etmek istiyor.

Normal şartlarda sözleşmesi bu sezon bitecek olan Brezilyalı savunmacı, '25 maç oynarsa kontratı 1 yıl uzar' opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Espanyol ile bir görüşme yapacağı belirtilen Naldo'nun bu opsiyonu karşılıklı olarak sonlandırmayı planladığı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre başarılı savunmacının böylece bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olabileceği kaydedildi. Öte yandan oyuncuyla bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe de ilgileniyordu.

NALDO KİMDİR?

Brezilya'da Sao Joao ekibinden yetişen ve ülkesinde Ponte Preta, Cruzeiro ve Gremio ekiplerinde de görev yapan Naldo, Avrupa'da ise Granada, Bologna, Udinese, Getafe, Sporting Lizbon ve Krasnodar ekiplerinde de top koşturdu. Brezilyalı stoper kulüp kariyerinde 207 resmi maça çıkarken bu maçlarda 4 gol kaydetmeyi başardı. Futbol hayatı boyunca 3 kez kırmızı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 16 maçta sahaya çıkarken 1 golün de asistini yaptı.

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