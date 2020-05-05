Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Anlaşma tamam

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen ve bu doğrultuda yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de forvet transferi için düğmeye basıldı. Avrupa kulüplerinin radarında olan Vedat Muriç'in sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılması ve Mevlüt Erdinç'ten istenen katkının alınamaması nedeniyle en az bir golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı golcüyle prensip anlaşması sağladığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...