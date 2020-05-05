05 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Anlaşma tamam

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen ve bu doğrultuda yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de forvet transferi için düğmeye basıldı. Avrupa kulüplerinin radarında olan Vedat Muriç'in sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılması ve Mevlüt Erdinç'ten istenen katkının alınamaması nedeniyle en az bir golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı golcüyle prensip anlaşması sağladığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 11:25
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Anlaşma tamam

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışından uzaklaşan ve şampiyonluk umutlarını gelecek sezona taşıyan Fenerbahçe'de corona virüsü salgını nedeniyle verilen arada gözler transfere çevrildi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Anlaşma tamam

İlk olarak teknik direktör sorunun halletmek isteyen ve Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, sil baştan bir kadro oluşturacak.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Anlaşma tamam

Birçok bölgeye takviye yapmayı hedefleyen Kanarya'nın önceliklerinden biri de forvet transferi...

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Anlaşma tamam

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla Juventus, Manchester United, Napoli, Lazio, Atletico Madrid ve Tottenham gibi dev kulüplerin radarına giren Vedat Muriç'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Anlaşma tamam

Sarı-lacivertliler, sezon başında transfer edilen ancak istenen performansı veremeyen bir diğer forveti Mevlüt Erdinç'e gelen teklifleri değerlendirecek.

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