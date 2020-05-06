06 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin istediği Sinan Gümüş'e Olympiakos talip oldu!

F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! Sinan Gümüş...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansla beğeni kazanan Sinan Gümüş'e talip oldu. 26 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi ihtimaline karşı Yunan ekibine sıcak bakarken, Fenerbahçe de oyuncuya talip olmuştu. İşte detaylar...

Bonservisi İtalyan ekibi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için transfer teklifinde bulundu. Antalyaspor'un devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa'dan kiraladığı Sinan Gümüş için Olympiakos devreye girdi.

'nin lideri olan ve gelecek yıl ülkesini Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek kırımızı-beyazlı ekip 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle görüşme yaptı. 2022 yılına kadar Genoa ile sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş'ün Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü istiyor! Teklif yapıldı...

FENERBAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE

2019 yılında Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan ve devre arasında 6 aylık süre için Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, 7 Süper Lig maçına çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performansla takımının yükselen performansında önemli bir rol oynadı. Tecrübeli futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyor.

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