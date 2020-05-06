06 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 'üç silahşor' dönemi!

Fenerbahçe'de 'üç silahşor' dönemi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Yeni sezona yeni umutlarla girecek olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda çalışmalar sürerken, şubesinde de köklü bir değişime gidileceği öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerde futbol şubesinin üç isme emanet edileceği ortaya çıktı. İşte o detaylar...

Hüsranla geçen 2 sezonun ardından şubesindeki yapılanmayı baştan aşağı yenileme kararı alan Fenerbahçe Başkanı , radikal kararlar aldı. 'Comolli-Cocu Projesi' ile iki yılı heba olan Kanarya'da bu kez 'yerli ve milli' bir yapılanmaya gidiliyor. Başkan Ali Koç, futbol şubesini idare etmeleri için yöneticiler Danabaş ve Selahattin Baki'ye tam yetki verdi. Bu ikiliye yeni sezonda halen takımla birlikte çalışmalarını sürdürse de sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu eşlik edecek. Sportif direktörlük unvanıyla göreve başlayacak olan Belözoğlu da yönetim ile futbol takımı arasında köprü vazifesi görecek.

Ali Koç’tan derin darbe haberin devamı

EMRE, BAKİ VE DANABAŞ'IN GÖREVLERİ BELLİ

İtalya, İngiltere ve İspanya gibi büyük futbol ülkelerinde top koşturan, Avrupa'nın tanınmış isimlerinden olan Emre Belözoğlu, sadece takım içi organizasyonlarla yetinmeyecek. Emre, transfer çalışmalarında da aktif rol oynayacak. "Futbolun üç silahşoru" olarak nitelendirilebilecek bu üç isim kendi arasında görev paylaşımını da yaptı. Danabaş yurt içi, Baki ise yurt dışı temaslarını kuracak. Emre Belözoğlu ise futbol operasyonunda genel koordinatör gibi bir görev üstlenecek. (Fotomaç)

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