06 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Vedat Muriç’e teklif var ama...

Vedat Muriç’e teklif var ama...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Fenerbahçe yönetimi öncesinde mali yükü hafifletmek için gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Takımın en çok prim yapan ismi de Vedat Muriç'ti. Kosovalı oyuncuya İtalya ve İngiltere'den talipler var, sözlü teklifler de iletildi ancak rakamlar beklentilerin hayli altında kaldı.

Fenerbahçe yönetimi öncesinde mali yükü hafifletmek için gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Takımın en çok prim yapan ismi de Vedat Muriç'ti. Kosovalı oyuncuya İtalya ve İngiltere'den talipler var, sözlü teklifler de iletildi ancak rakamlar beklentilerin hayli altında kaldı. Sarı-lacivertli yönetim, Muriç için yapılan 3-4 milyon euro seviyesindeki önerileri geri çevirdi.
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