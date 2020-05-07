07 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Kudus savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe çok istiyor

Transferde dev yarış! Ezeli rakipler yıldız isim için karşı karşıya...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Nordsjaelland’lı yıldız için iki kulüp de oldukça ısrarlı. ve transferi bitirerek ‘ Golü’ atma peşinde.

ve bir yıldız oyuncu için daha karşı karşıya geldi… Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için iki ezeli rakip yarışıyor... Ganalı genç orta saha oyuncusunun transferinde kimin güleceği ise merak konusu…

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

Galatasaray'da , yönetime verdiği raporda genç orta saha oyuncusunun kesinlikle alınmasını istedi. Bilindiği gibi Aslan gelecek sezon genç ağırlıklı transferler yapacak…

Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray kapıyor haberin devamı

FENER İKİ YILDIR TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe ise Kudus'u iki yıldır takip ediyor. Comolli geçtiğimiz sezon bizzat Nordsjaelland'la Mohammed Kudus için görüştü. Ardından şehre gitti ve oyuncuyla da görüşüp yemek yedi.

19 MAÇTA 9 GOLE İMZA ATTI

Kudus bu sezon Danimarka ekibiyle 19 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 1 de asist yaptı. Genç yıldız Mohammed Kudus'ün kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyor. (Takvim)

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