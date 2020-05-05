05 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü istiyor! Teklif yapıldı...

Teklif yapıldı! Fenerbahçe'ye bir Aslan daha...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

'e verilen arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan , gündemine 'ın eski oyuncusu 'ü aldı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Fenerbahçe kadrosunda eskiden Galatasaray forması giymiş 4 isim barındıracak. İşte detaylar...

'de teknik adam belirsizliğine rağmen girişimleri sürüyor. Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek isteyen sarı-lacivertliler, gözünü eski bir Galatasaraylı futbolcuya dikti; .

Sabah'ta yer alan habere göre sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya giden ve devre arasında 'a kiralanan Sinan için 1 yıllık kiralama girişiminde bulunuldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı!

4. OYUNCU OLACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde ilginç bir görüntü de ortaya çıkacak. Zira Sinan, 2017-18 sezonunda şampiyon olan 'ın kadrosundan, (o sezon devre arası Fenerbahçe'ye geldi), Garry Rodrigues ve 'den sonra Fenerbahçe'ye geçen 4. isim olacak.

Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuran istatistik! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı!
Üç büyükler dünya devlerini solladı! İşte o liste Üç büyükler dünya devlerini solladı! İşte o liste
Fenerbahçe'nin Bjelica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin Bjelica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör