06 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Komşu'da transfer savaşı başladı! İşte o isim...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanmasını planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kapsamda transfer çalışmalarını yürütüyor. İki ezeli rakip, Yunanistan'da transferde karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 10:59
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Komşu'da transfer savaşı başladı! İşte o isim...

Corona virüsü (koronvirüsü) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ve Galatasaray, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Komşu'da transfer savaşı başladı! İşte o isim...

Her iki takımda da, hem tatilin sona ermesinin ardından ligde oynanacak maçlar hesap edilirken, hem de gelecek sezonun hazırlıkları tamamlanmaya çalışılıyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Komşu'da transfer savaşı başladı! İşte o isim...

GALATASARAY'DA YAŞLILAR YOLCU

Sarı kırmızılılar, transferde önceliğini takımı gençleştirmeye verecek. Özellikle 30 yaş üstü isimlerle yola devam edilmeyeceği biliniyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Komşu'da transfer savaşı başladı! İşte o isim...

FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ YENİ HOCA

Sarı lacivertliler, son olarak Ersun Yanal ile çalışıyordu. Yanal'ın ayrılığının ardından yeni hoca arayışlarına başlayan Kanarya, kısa süre içerisinde anlaşmaya vardığı ismi açıklamanın planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Komşu'da transfer savaşı başladı! İşte o isim...

SÜRPRİZ REKABET YUNANİSTAN'DA

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara her iki kulüp de mali olarak keseye uyacak isimlerle yoğun temas halinde.

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