06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Komşu'da transfer savaşı başladı! İşte o isim...
Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanmasını planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kapsamda transfer çalışmalarını yürütüyor. İki ezeli rakip, Yunanistan'da transferde karşı karşıya geldi. İşte detaylar...
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