05 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli eski oyuncu Bogdan Bogdanovic Euroleague'de son 10 yıla damga vurdu!

Fenerbahçeli oyuncu son 10 yıla damga vurdu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

Erkek Basketbol Takımı'nın eski yıldızı , Euroleague'de son 10 yıla damga vurdu. 27 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de 2010-2020 yılları arasındaki en iyi takıma seçildi. Sarı-lacivertli kulüp de Sırp yıldız için tebrik mesajı yayınladı.

Euroleague, 3 sezon Beko'da forma giyen ve şu an NBA'de formsını terletene 'i en iyiler arasına seçti. Sırp basketbolcu, 2010-2020 arasındaki 10 yıllık dönemde forma giyen basketbolcular arasında seçilen en iyi takımda yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla bir Euroleague şampiyonluğu yaşayan ve 1 kez de kupayı finalde kaybeden 27 yaşındaki şutör guard, Euroleague tarafından ödüllendirilirken, Fenerbahçe'den de tebrik mesajı geldi.

Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuran istatistik!

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Fenerbahçe formasını üç sezon boyunca giyen ve takımımızın bu süreçte elde ettiği tarihi başarılarda önemli pay sahibi olan Bogdan Bogdanovic, EuroLeague'de 2010-2020 tarih aralığının en iyi takımına seçildi! Congratulations (Tebrikler)"

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