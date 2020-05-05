Fenerbahçeli eski oyuncu Bogdan Bogdanovic Euroleague'de son 10 yıla damga vurdu!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski yıldızı Bogdan Bogdanovic, Euroleague'de son 10 yıla damga vurdu. 27 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de 2010-2020 yılları arasındaki en iyi takıma seçildi. Sarı-lacivertli kulüp de Sırp yıldız için tebrik mesajı yayınladı.

Euroleague, 3 sezon Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve şu an NBA'de Sacramento Kings formsını terletene Bogdan Bogdanovic'i en iyiler arasına seçti. Sırp basketbolcu, 2010-2020 arasındaki 10 yıllık dönemde forma giyen basketbolcular arasında seçilen en iyi takımda yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla bir Euroleague şampiyonluğu yaşayan ve 1 kez de kupayı finalde kaybeden 27 yaşındaki şutör guard, Euroleague tarafından ödüllendirilirken, Fenerbahçe'den de tebrik mesajı geldi.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Fenerbahçe formasını üç sezon boyunca giyen ve takımımızın bu süreçte elde ettiği tarihi başarılarda önemli pay sahibi olan Bogdan Bogdanovic, EuroLeague'de 2010-2020 tarih aralığının en iyi takımına seçildi! Congratulations (Tebrikler)"

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