Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuran istatistik!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya genelindeki 93 takım üzerinde yaptığı araştırmada bu kulüplerin 21 yaş altı futbolculara ne kadar süre verildiğine dair istatistikleri yayınladı. Yapılan değerlendirme sonucu Süper Lig'de 21 yaş altı oyunculara en çok şans veren takım ise Fenerbahçe oldu. İşte o istatistik...