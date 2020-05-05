05 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuran istatistik!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya genelindeki 93 takım üzerinde yaptığı araştırmada bu kulüplerin 21 yaş altı futbolculara ne kadar süre verildiğine dair istatistikleri yayınladı. Yapılan değerlendirme sonucu Süper Lig'de 21 yaş altı oyunculara en çok şans veren takım ise Fenerbahçe oldu. İşte o istatistik...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 00:31
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Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuran istatistik!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2019-20 sezonunun ilk yarısında 21 yaş ve altı oyunculara en çok süre veren kulüpleri açıkladı.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuran istatistik!

Süper Lig'de 21 yaş ve altı oyunculara en çok şans tanıyan ekip olarak ise Fenerbahçe ön plana çıktı.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuran istatistik!

İŞTE SÜPER LİG EKİPLERİNİN 21 YAŞ VE ALTI FUTBOLCU OYNATMA ORANLARI

Gaziantep FK %0.0

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Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuran istatistik!

Aytemiz Alanyaspor %0.0

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Fenerbahçe'den Süper Lig'e damga vuran istatistik!

Denizlispor %0.1

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