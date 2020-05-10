10 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Tolga ve Kruse ayrılıyor mu? Alman ekibinden flaş açıklama!

Flaş açıklama! Tolga ve Kruse ayrılıyor mu?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.05.2020

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan  ile 'nin takımdan ayrılıp Bundesliga ekibi Wolfsburg'a transfer olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Alman basınına açıklamalarda bulunan Wolfsburg yöneticisi Schmadtke, transfer iddialarını kesin bir dille yalanladı. İşte detaylar.

'da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Wolfsburg'un, Fenerbahçe forması giyen eski yıldızı ve ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Öyle ki, Alman kulübünün Tolga Ciğerci ile prensip anlaşmasına vardığı da gelen bilgiler arasındaydı. Ancak Wolfsburg cephesi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HABERLERE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Tolga Ciğerci ve Max Kruse hakkındaki iddialara yanıt veren Wolfsburg yöneticisi Schmadtke, böyle bir transfer girişimlerinin olmadığını söyledi. Schmadtke, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Haberleri ben de okudum ve çok şaşırdım. Vay canına gerçekten! Tüm bu iddialar nereden geliyor anlamıyorum" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica... Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica...
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Oynamak istediği takımı açıkladı F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Oynamak istediği takımı açıkladı
Fenerbahçe teklifini iletti! Mirallas... Fenerbahçe teklifini iletti! Mirallas...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör