Nenad Bjelica yeni sistemi belirledi

Fenerbahçe’nin prensipte anlaştığı Nenad Bjelica, yeni sistemi şimdiden belirledi. Sarı-lacivertliler, Hırvat hocanın gelişiyle hücuma çıkacak.

Başarıya aç, düşük bütçeyle takıma ivme katabilecek, hırslı ve agresif bir hoca olan Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Fenerbahçe'de yeni sistem de belirlendi. Son olarak Başkan Ali Koç ile bir görüşme yapan ve şartlara 'evet' diyen 48 yaşındaki Hırvat teknik adam, özellikle kanat organizasyonları üzerinde duruyor.

KANATLARA 6 TRANSFER İSTEDİ

Yönetimden sağ bek ve sol beke ikişer takviye isteyen, hücum hattına da gole dönük sağlı sollu iki kanat transfer edilmesini isteyen Bjelica, 4-3-3 sistemiyle Kanarya'yı kanatlandırmayı planlıyor. Dinamo Zagreb'deki hırslı kişiliği, takımı ateşleyen yapısı ve hücum futbolunu seven yapısıyla dikkat çeken genç teknik adamın, forvette ise Vedat Muriç'in yanına 'striker' özelliği taşıyan bir forvet istediği ifade edildi.

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