05 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a tarihi bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuları renklerine bağlamak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 01:53 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 06:42
ABONE OL
  • 1
  • 11
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı!

Geçtiğimiz sezon ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği Vedat Muriqi savaşını kazanan Fenerbahçe, bu sezon da sarı-kırmızılılara tarihi bir çalım atmaya daha hazırlanıyor...

  • 2
  • 11
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı!

Sarı- lacivertli kulüp, geçen yıl Çaykur Rizespor'dan aldığı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a talip oldu.

  • 3
  • 11
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı!

Gerek kulübün mali durumu, gerekse corona virüsü salgını nedeniyle düşen gelirler nedeniyle bonservisi olmayan isimlere yönelme kararı alan Kanarya, Mert Hakan-Emre Kılınç ikilisi için cazip bir teklif hazırlığı içine girdi.

  • 4
  • 11
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı!

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TELEFON!

Fotomaç'ın haberine göre, gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun bu transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi.

  • 5
  • 11
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı!

Futbol kamuoyunda herkes Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığını ve gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini konuşurken, Fenerbahçe sessiz ve derinden çalışmalarını sürdürüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör