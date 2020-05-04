Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın akıbeti belli oldu! Gidiyor mu?
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla'nın akıbeti belli oldu. Sarı-lacivertliler Şilili futbolcu ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Öte yandan, tecrübeli futbolcunun yeni takımı duyuruldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan sarı lacivertlilerde ilk yolcu belli oldu.
Dış basında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde şu ifadeler yer aldı:
"Mauricio Isla, gelecek yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılacak isimlerden biri olacak. Şililinin Türkiye'de önemli bir yeri olmasına rağmen, kariyerine Yunanistan'da devam edileceği belli oldu.
Olimpiakos, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek sağ beki Omar Elabdellaoui yerine Mauricio Isla'yı düşünüyor.
31 yaşındaki futbolcu, Premier Lig, Serie A, Fransa Lig 1 ve Türkiye Ligi'nin ardından yeni bir ligde şansını deneyecek."
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