04 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın akıbeti belli oldu! Gidiyor mu?

F.Bahçe'de Isla'nın akıbeti belli oldu! Gidiyor mu?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek 'nın akıbeti belli oldu. Sarı-lacivertliler Şilili futbolcu ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Öte yandan, tecrübeli futbolcunun yeni takımı duyuruldu. İşte detaylar...

'de yaprak dökümü başlıyor... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan sarı lacivertlilerde ilk yolcu belli oldu.

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Dış basında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde şu ifadeler yer aldı:

", gelecek yaz sezonunda Fenerbahçe'den ayrılacak isimlerden biri olacak. Şililinin 'de önemli bir yeri olmasına rağmen, kariyerine 'da devam edileceği belli oldu.

, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek sağ beki Omar Elabdellaoui yerine Mauricio Isla'yı düşünüyor.

31 yaşındaki futbolcu, , Serie A, Fransa Lig 1 ve Türkiye Ligi'nin ardından yeni bir ligde şansını deneyecek."

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