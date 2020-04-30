30 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'ndan emeklilik açıklaması! "Sezon sonunda..."

Emre Belözoğlu'ndan emeklilik açıklaması! Sezon sonunda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

'nin tecrübeli futbolcusu , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda emekli olarak sportif direktörlük görevine başlayacağı iddia edilen 39 yaşındaki oyuncu, liglerin bitmesinin aradından futbolu bırakacağını ve sarı-lacivertli takıma hizmet etmek istediğini söyledi.

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon çalışmalarını hızlandıran 'de kaptan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine getirileceği iddia edilen tecrübeli futbolcu, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Fanatik'e konuşan ve futbolu bırakıp bırakmayacağına dair iddialara açıklık getiren Belözoğlu, "Gerçekçi olmak lazım. Henüz sezon bitmedi. Ben de bu takımın bir futbolcusuyum ve henüz görevimi tamamlamadım. Lig sonunda faal yaşantıma noktayı koyacağım. En büyük sevdam olan Fenerbahçe'ye bu aşamadan sonra verilecek görev doğrultusunda hizmet etmek istiyorum" dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

Lig yarışını da değerlendiren 39 yaşındaki futbolcu, " beklentilerimizin dışında gelişti. Şampiyonluk şansımız matematiksel olarak sürse de çok azaldı. Bizim hedefimiz kalan tüm maçları kazanıp, ligi üst sıralarda bitirmek. En büyük hedefimiz ise . Kulbundan tutmak üzere olduğumuz kupayı kazanıp, sezonu iyi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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