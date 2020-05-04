Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açtı! 28 milyon ve...

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Ganalı orta saha oyuncusu için 3.6 milyon Euro (yaklaşık 28 milyon TL) artı iki oyuncu önerdiği ifade edilirken bu futbolcuların Mehmet Ekici ile Tolgay Arslan olduğu bildirildi.