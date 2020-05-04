04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açtı! 28 milyon ve...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yıldızı için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 18:00
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Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açtı! 28 milyon ve...

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı transfer planlaması yaparak değerlendiren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanmasında radikal değişikliklere gidecek.

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Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açtı! 28 milyon ve...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmasından sonra bir süredir antrenör arayışlarını da sürdüren sarı-lacivertli takım, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile anlaşma noktasına geldi.

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Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açtı! 28 milyon ve...

Bu arada transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'yle ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açtı! 28 milyon ve...

Gana basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı-lacivertli yönetim, Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah için sarı-kırmızılı kulübe cazip bir teklif sundu.

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Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açtı! 28 milyon ve...

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Ganalı orta saha oyuncusu için 3.6 milyon Euro (yaklaşık 28 milyon TL) artı iki oyuncu önerdiği ifade edilirken bu futbolcuların Mehmet Ekici ile Tolgay Arslan olduğu bildirildi.

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