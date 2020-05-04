Josef de Souza Türkiye yolunda! Ezeli rakibe gidecek
Fenerbahçe'nin 2018 yılında 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arap ekibinin yüksek maliyeti nedeniyle elinde çıkarmak istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu, sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen tecrübeli yıldızın menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği iddia edildi. İşte detaylar...
Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yaşanan ekonomik kriz, halihazırda maddi sorunlarla boğuşan Suudi Arabistan futbolunu da etkilerken, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Al Ahli'ye gönderilen eski Fenerbahçeli yıldız Josef de Souza ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre, sezon başında adı Galatasaray ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Ahli'nin takımın en yüksek maaşını alan oyuncusu olan Josef'i elinden çıkararak bütçesini dengelemek zorunda olduğu iletildi.
Josef'in indirime yanaşmadığı için Ahli'nin sözleşmesini feshetmeyi önerdiği ancak Brezilyalı oyuncunun iyi bir teklif bulmadan ayrılmak istemediği için kendilerine teklif edildiği iletildi.
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