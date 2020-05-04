04 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Josef de Souza Türkiye yolunda! Ezeli rakibe gidecek

Josef de Souza Türkiye yolunda! Ezeli rakibe gidecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

'nin 2018 yılında 12 milyon Euro karşılığında ekiplerinden 'ye sattığı de Souza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arap ekibinin yüksek maliyeti nedeniyle elinde çıkarmak istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu, sezon başında 'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen tecrübeli yıldızın menajerler aracılığıyla 'a önerildiği iddia edildi. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yaşanan ekonomik kriz, halihazırda maddi sorunlarla boğuşan futbolunu da etkilerken, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro karşılığında 'ye gönderilen eski Fenerbahçeli yıldız de Souza ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, sezon başında adı ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu menajerler tarafından 'a önerildi. Ahli'nin takımın en yüksek maaşını alan oyuncusu olan Josef'i elinden çıkararak bütçesini dengelemek zorunda olduğu iletildi.

Josef'in indirime yanaşmadığı için Ahli'nin sözleşmesini feshetmeyi önerdiği ancak Brezilyalı oyuncunun iyi bir teklif bulmadan ayrılmak istemediği için kendilerine teklif edildiği iletildi.

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