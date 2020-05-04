04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de dev transfer harekatı başlıyor! Liste hazır...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu planlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon özellikle stoper mevkisinde büyük sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, transferde önceliği bu mevkiye verecek. Bu kapsamda Sarı Kanarya'nın gündemine 2 flaş isim geldi. Peki, kim bu isimler ve Fenerbahçe'nin stoper eksikliğini giderecek mi? İşte detaylar... (aspor.com.tr / ÖZEL)
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