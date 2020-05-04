04 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı başlıyor! Liste hazır...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu planlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon özellikle stoper mevkisinde büyük sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, transferde önceliği bu mevkiye verecek. Bu kapsamda Sarı Kanarya'nın gündemine 2 flaş isim geldi. Peki, kim bu isimler ve Fenerbahçe'nin stoper eksikliğini giderecek mi? İşte detaylar... (aspor.com.tr / ÖZEL)

Giriş Tarihi: 04.05.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 16:05
ABONE OL
  • 1
  • 24
Fenerbahçe'de dev transfer harekatı başlıyor! Liste hazır...

Corona virüsü salgını sebebiyle liglere ara verilmiş ve bu dönemde Fenerbahçe, mali anlamda zor günlerden geçiyor.

  • 2
  • 24
Fenerbahçe'de dev transfer harekatı başlıyor! Liste hazır...

Salgın sebebiyle maç günü gelirleri, yayın gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilen sarı-lacivertliler, bu sezon sergilediği performansla taraftarlarını hüsrana uğratmıştı.

  • 3
  • 24
Fenerbahçe'de dev transfer harekatı başlıyor! Liste hazır...

Cemil Usta Sezonu'nda 26 haftalık kısım bitirilirken, Sarı Kanarya 40 puanla 7. sırada yer aldı. Hal böyleyken liglere verilen arada da yönetim, gelecek sezonun kadro planlamasını yapmak istiyor.

  • 4
  • 24
Fenerbahçe'de dev transfer harekatı başlıyor! Liste hazır...

Bu sezon özellikle stoper mevkisinde sıkıntı çeken Fenerbahçe'de, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz uzun süreli sakatlanmış, Zanka beklenilen performansı gösterememiş ve Adil Rami ise istenilen seviyeye gelememişti.

  • 5
  • 24
Fenerbahçe'de dev transfer harekatı başlıyor! Liste hazır...

Dönemin teknik direktörü Ersun Yanal da, bu bölgede Jailson'u oynatmış, Brezilyalı futbolcu yaptığı bireysel hatalarla birçok puanın kaybedilmesine sebep olmuştu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör