01 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe forvette hedefini belirledi! George Puscas...

Fenerbahçe forvette hedefini belirledi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 Giriş Tarihi: 01.05.2020

'e verilen arada çalışmalarını sürdüren , gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için planlamalar yapıyor. Rumen basınına göre, 24 yaşındaki forvet , sarı-lacivertliler imza atabilir. İşte detaylar...

'de flaş harekat... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle majör liglere verilen arada sarı lacivertliler için vites yükseltti... Rumen basınının iddiasına göre şu anda Reading forması terleten 'ın yeni adresi Fenerbahçe olabilir.

Rumen basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre;

"George Puscas Fenerbahçe'yi istedi! Reading'in para sorunu var ve yıldızlarını satmak istiyor.

George Puscas, takımı Reading'de yaşanan finansal kriz nedeniyle ayrılmak istediğini yönetime iletti. Ayrıca corona virüsü nedeniyle yaşanan mali problemlerden dolayı Ada kulübü, bu teklifi kabul etti.

Milli golcü, yaz aylarında kendisini daha önce de isteyen Fenerbahçe'ye kavuşabilir.

Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Görüşme...

"HAYATTA KALMAK İÇİN SATACAKLAR"

Reading, corona virüsü nedeniyle büyük mali problemle uğraşıyor ve hayatta kalabilmek için oyuncusunu mutlaka elden çıkartmak istiyor.

George Puscas, bu sezon Reading'de toplam 33 karşılaşmada forma giydi ve 11 gol attı."

Üç büyükler transferde o yıldızı istiyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Bjelica Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Görüşme... Bjelica Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Görüşme...
Üç büyükler transferde o yıldızı istiyor! Üç büyükler transferde o yıldızı istiyor!
Yılın en değerli oyuncusu Fenerbahçe'den! Yılın en değerli oyuncusu Fenerbahçe'den!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör