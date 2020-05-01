01 Mayıs 2020, Cuma

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Premier Lig yıldızının peşinde!

Süper Lig'de üç büyükler transfer savaşına girdi... Lige verilen arada gelecek sezonun çalışmalarını yürüten 3 İstanbul ekibi, transferde tek bir isimde birleşti ve ezeli rakipler transferde karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 16:44
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Premier Lig yıldızının peşinde!

Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer için kılıçları çekti...

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Premier Lig yıldızının peşinde!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada 3 büyük kulüp de mali olarak yaşanılan zarardan dem vururken, futbolcu maaşlarında indirime gideceğini belirtmişti.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Premier Lig yıldızının peşinde!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezondan itibaren 30 yaş altı futbolculara yöneleceğini sarı kırmızılı yönetime iletmiş ve transfer listesini buna göre hazırlamıştı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Premier Lig yıldızının peşinde!

Fenerbahçe, önceliğini teknik direktör konusuna verirken, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Kanarya, piyasada bulunan düşük maliyetli ve kısa sürede takıma katkı sağlayabilecek isimlerle birebir temas halinde.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Premier Lig yıldızının peşinde!

Beşiktaş, corona virüsü dolayısıyla mali anlamda en çok zarara uğrayan kulüp olmakla beraber, elinde 'yüksek maaş alan' isimlerle yollarını ayıracak ve Fenerbahçe'nin metoduna uyarak maliyeti düşük isimleri kadrosuna dahil edecek.

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