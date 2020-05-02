Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'nin Almanya Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Michael Frey, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corona virüsü günlerinde neler yaptığını anlatan İsviçreli futbolcu, sarı-lacivertli kulübe dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya, Geleceğim hakkında endişeli değilim. Sakin ve rahat olmaya çalışıyorum" şeklinde yanıtladı.
Almanya Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'de kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli Michael Frey, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Nürnberger Zeitung sitesine röportaj veren İsviçreli forvet, gelecek sezon sarı-lacivertli takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili merak edilen soruyu yanıtlarken, corona virüsü günlerini nasıl geçirdiğini de anlattı.
İşte Frey'in açıklamalarından satır başları:
"SEYİRCİSİZ MAÇLAR HİÇ OYNAMAMAKTAN İYİ"
Eskisi gibi tekrar futbol oynayabilmeyi dört gözle bekliyorum. Taraftarlarımızın tribünde olmasını istiyoruz ama seyircisiz maçlar hiç oynamamaktan daha iyi. Umarım sezonu bitirebiliriz. Şimdilerde ligin nasıl devam edeceğini tartışıyoruz. Lig tekrar başladığında zinde ve hazır olacağız. Futbol oynayamaya hazırız çünkü mesleğimiz bu.
"GELECEĞİM HAKKINDA ENDİŞELİ DEĞİLİM"
Ben futbol oynamak için doğmuşum. Futbol dışındaki hayat daha önemli ama bu sevgimi etkilemiyor. Geleceğim hakkında endişeli değilim, sakin ve rahat olmaya çalışıyorum. Her günde evde idman yapmaya devam ediyorum. 3 yıldır İsviçre'den ve ailemden uzağım. Bu duruma alıştım.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde