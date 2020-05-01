01 Mayıs 2020, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Obradovic gidiyor mu?

F.Bahçe'den resmi açıklama geldi! Obradovic gidiyor mu?
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 Giriş Tarihi: 01.05.2020

Avrupa Ligi'nde (Euroleague) beklenilen performansı gösteremeyen 'de başantrenör ile sözleşme yenilenmemişti. 60 yaşındaki başantrenörün geleceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe Beko Genel konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beko Genel , Obradovic'in geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Eurodevotion canlı yayına katılan Gherardini, Sırp koçun durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini açıkladı.

Dünyanın en iyi başantrenörleri arasında yer alan deneyimi çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko dahil olmak üzere herhangi bir takımdan teklif almadığını ifade etmişti.

"KULÜP DEĞERLENDİRİYOR"

Obradovic'in sözlerini değerlendiren sarı-lacivertli ekibin şöyle konuştu: "Camiaya yönelik güzel bir açıklama oldu şüphesiz. Fakat tüm kulüpler bu dönemden nasıl çıkacaklarını ve devamında ortaya çıkacak rakamları anlamaya çalışıyor. Yine de mesaj açıktı. Birçok şeyi görmek için zaman lazım, Obradovic'in sözleri önemli ve kesinlikle kulüp onun sözlerini değerlendiriyor."

Obradovic daha önce yaptığı açıklamayla şunları ifade etmişti:

"Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Prefesyonel kariyerim boyunca kontratım deam ederken başka bir kulüple görüşmedim, bu konuda prensiplerim var."

Sırp koçun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bjelica Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Görüşme... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Michael Jordan dev teklifi reddetti! Michael Jordan dev teklifi reddetti!
Yılın en değerli oyuncusu Fenerbahçe'den! Yılın en değerli oyuncusu Fenerbahçe'den!
Obradovic’ten yeni imza Obradovic’ten yeni imza
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör