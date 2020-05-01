01 Mayıs 2020, Cuma

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Görüşme...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen arada teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Nenad Bjelica'ydı. Hırvat teknik adam, Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdiğini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 16:56
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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Görüşme...

Fenerbahçe'de teknik direktör gündemine dair flaş gelişmeler yaşanıyor. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geleceği merak konusuydu.

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Görüşme...

Sarı lacivertli ekipte teknik direktör adayları arasında öne çıkan Nenad Bjelica'dan flaş bir açıklama geldi. Daha önce görüşmeleri reddeden Nenad Bjelica, bugün Hırvat basınından TPORTAL'a yaptığı açıklamayla çarşamba gecesi gerçekleşen görüşmeyi doğruladı.

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Görüşme...

Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan Nenad Bjelica, "Evet, Çarşamba gecesi Fenerbahçe'den bazı isimler ile görüştüğümü doğrulayabilirim. Bu ilk resmi görüşmemiz oldu ve şu anda her şey bundan ibaret" dedi.

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Görüşme...

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Nenad Bjelica, son 3 yılda Dinamo Zagreb'in başında kazandığı başarılarla dikkat çekti.

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! Görüşme...

2007'de Avusturya'nın Karnten takımında başlayan kariyerini, aynı ülkeden Lustenau, Wolfsberger ve Austria Wien ile sürdüren Bjelica, daha sonra İtalya'da 2. Lig ekibi Spezia'yı ve Polonya'da Lech Poznan'ı çalıştırdı. Yurt dışında vasat bir grafik çizen Hırvat teknik direktör, asıl çıkışını ülkesinde gerçekleştirdi.

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