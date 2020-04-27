27 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ozan Tufan Ada yolcusu

Ozan Tufan Ada yolcusu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Bu sezonki performansıyla öne çıkan F.Bahçe’nin genç yıldızı için Everton’ın reddedilemeyecek bir teklif yaptığı iddia edildi.

Tam 6. yılına girdiği Fenerbahçe'de inişli-çıkışlı dönemler yaşayan, kadro dışı da kalan Ozan Tufan, bu sezon performansıyla hayran bırakmıştı. A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına giren 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da birçok kulübün radarına takılmıştı. Özellikle İspanyol ve İngiliz takımlarının gündemine giren yıldız oyuncu, Everton'ın gözdesi haline geldi.

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takımının, devre arasında olduğu gibi gelecek sezon öncesi de Ozan'ı kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ileri sürüldü. Ozan transferinde ısrarcı olan Everton'ın sarı-lacivertlilere reddedemeyeceği bir teklif yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin de kuralları ve bütçede rahatlama adına Ozan'ın satışına sıcak baktığı kaydedildi. (Fotomaç)

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