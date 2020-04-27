Ozan Tufan Ada yolcusu

Bu sezonki performansıyla öne çıkan F.Bahçe’nin genç yıldızı için Everton’ın reddedilemeyecek bir teklif yaptığı iddia edildi.

Tam 6. yılına girdiği Fenerbahçe'de inişli-çıkışlı dönemler yaşayan, kadro dışı da kalan Ozan Tufan, bu sezon performansıyla hayran bırakmıştı. A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına giren 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da birçok kulübün radarına takılmıştı. Özellikle İspanyol ve İngiliz takımlarının gündemine giren yıldız oyuncu, Everton'ın gözdesi haline geldi.

Premier Lig takımının, devre arasında olduğu gibi gelecek sezon öncesi de Ozan'ı kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ileri sürüldü. Ozan transferinde ısrarcı olan Everton'ın sarı-lacivertlilere reddedemeyeceği bir teklif yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin de UEFA kuralları ve bütçede rahatlama adına Ozan'ın satışına sıcak baktığı kaydedildi. (Fotomaç)

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