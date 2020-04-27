Seç beğen al!

27 Nisan 2020, Pazartesi
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Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin gündeminde birçok isim var: Mircea- Razvan Lucescu ikilisi, Erol Bulut, Zlatko Dalic ve Nenad Bjelica.
Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, birçok isimle görüşme gerçekleştirdi. Camianın da kabul edeceği bir isim üzerinde duran sarı-lacivertliler, uzun vadeli bir çalışma ortamı için temaslarını hızlandırdı. Türkiye'den Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'la iletişime geçen Fenerbahçe, yabancı adayları da belirledi. Mircea Lucescu ve oğlu Razvan Lucescu ile daha önce bir görüşme yapan Kanarya, Hırvat teknik adamlar Zlatko Dalic ve Nenad Bjelica'yla da temas kurdu. Fenerbahçe Yönetimi'nin daha önce takımında başında şampiyonluk yaşayan Daum'u da bu adaylar arasına aldığı iddia edildi.
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