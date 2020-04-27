Seç beğen al!

27 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

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FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin gündeminde birçok isim var: Mircea- ikilisi, , Zlatko Dalic ve Nenad Bjelica.

Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, birçok isimle görüşme gerçekleştirdi. Camianın da kabul edeceği bir isim üzerinde duran sarı-lacivertliler, uzun vadeli bir çalışma ortamı için temaslarını hızlandırdı. Türkiye'den Alanyaspor'u çalıştıran 'la iletişime geçen Fenerbahçe, yabancı adayları da belirledi. ve oğlu ile daha önce bir görüşme yapan Kanarya, Hırvat teknik adamlar Zlatko Dalic ve Nenad Bjelica'yla da temas kurdu. Fenerbahçe Yönetimi'nin daha önce takımında başında şampiyonluk yaşayan Daum'u da bu adaylar arasına aldığı iddia edildi.
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