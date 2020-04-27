Gomis Fenerbahçe yolunda
Suudi kulübü Al Hilal’in Bafetimbi Gomis’in sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmama ihtimalinin doğması sonrasında menajer Etienne Mendy’den çok flaş bir hamle geldi. Mendy 35 yaşındaki Fransız golcü için Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Şimdi gözler Sarı-lacivertliler’in Gomis konusunda alacağı karara çevrildi.
Yeni sezon öncesi çok büyük bir kadro değişimine hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ancak bu kez hamle Sarı- Lacivertliler'den gelmedi!.. İddialara göre Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti.
OPSİYON MADDESİ TEK TARAFLI
Takvim'in haberine göre; Bir süredir Suudi kulübü Al Hilal'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti F.Bahçe'ye önerdiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE KALMAYI TERCİH ETTİ
Daha önce de iki kez Fener'in gündemine giren Gomis, tercihini Al Hilal'de kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak tecrübeli yıldızın bu kez Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
AL HİLAL'DE 54 GOLE İMZA ATTI
2017-18 sezonunda G.Saray ile gol krallığı yaşayan Gomis konusunda Sarı-Lacivertliler'in tavrı merak konusu. Fransız forvet Al Hilal'de 74 maça çıkarken, 54 gole attı ve 10 asist yaptı.
AL NASR'IN DA LİSTESİNDE
Al Hilal'den ayrılması gündeme gelen Gomis'i bir başka Suudi kulübü Al Nasr'ın istediği öne sürülüyor. Ancak Fransız yıldızın artık Avrupa'ya dönmek istediği belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...