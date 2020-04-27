Gomis Fenerbahçe yolunda

Suudi kulübü Al Hilal’in Bafetimbi Gomis’in sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmama ihtimalinin doğması sonrasında menajer Etienne Mendy’den çok flaş bir hamle geldi. Mendy 35 yaşındaki Fransız golcü için Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Şimdi gözler Sarı-lacivertliler’in Gomis konusunda alacağı karara çevrildi.

Yeni sezon öncesi çok büyük bir kadro değişimine hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ancak bu kez hamle Sarı- Lacivertliler'den gelmedi!.. İddialara göre Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti.



OPSİYON MADDESİ TEK TARAFLI



Takvim'in haberine göre; Bir süredir Suudi kulübü Al Hilal'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti F.Bahçe'ye önerdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE KALMAYI TERCİH ETTİ



Daha önce de iki kez Fener'in gündemine giren Gomis, tercihini Al Hilal'de kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak tecrübeli yıldızın bu kez Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.



AL HİLAL'DE 54 GOLE İMZA ATTI



2017-18 sezonunda G.Saray ile gol krallığı yaşayan Gomis konusunda Sarı-Lacivertliler'in tavrı merak konusu. Fransız forvet Al Hilal'de 74 maça çıkarken, 54 gole attı ve 10 asist yaptı.



AL NASR'IN DA LİSTESİNDE



Al Hilal'den ayrılması gündeme gelen Gomis'i bir başka Suudi kulübü Al Nasr'ın istediği öne sürülüyor. Ancak Fransız yıldızın artık Avrupa'ya dönmek istediği belirtiliyor.

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