27 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gomis Fenerbahçe yolunda

G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe yolunda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Suudi kulübü Al Hilal’in Bafetimbi ’in sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmama ihtimalinin doğması sonrasında menajer ’den çok flaş bir hamle geldi. Mendy 35 yaşındaki Fransız golcü için yönetimi ile temasa geçti. Şimdi gözler Sarı-lacivertliler’in Gomis konusunda alacağı karara çevrildi.

Yeni sezon öncesi çok büyük bir kadro değişimine hazırlanan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ancak bu kez hamle Sarı- Lacivertliler'den gelmedi!.. İddialara göre Bafetimbi 'in menajeri , Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti.

OPSİYON MADDESİ TEK TARAFLI

Takvim'in haberine göre; Bir süredir Suudi kulübü Al Hilal'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti F.Bahçe'ye önerdiği öğrenildi.

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DAHA ÖNCE KALMAYI TERCİH ETTİ

Daha önce de iki kez Fener'in gündemine giren Gomis, tercihini Al Hilal'de kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak tecrübeli yıldızın bu kez 'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

AL HİLAL'DE 54 GOLE İMZA ATTI

2017-18 sezonunda G.Saray ile gol krallığı yaşayan Gomis konusunda Sarı-Lacivertliler'in tavrı merak konusu. Fransız forvet Al Hilal'de 74 maça çıkarken, 54 gole attı ve 10 asist yaptı.

AL NASR'IN DA LİSTESİNDE

Al Hilal'den ayrılması gündeme gelen Gomis'i bir başka Suudi kulübü Al Nasr'ın istediği öne sürülüyor. Ancak Fransız yıldızın artık Avrupa'ya dönmek istediği belirtiliyor.

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