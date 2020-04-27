27 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Isla Çizme’ye dönüyor

Isla Çizme’ye dönüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan Mauricio Isla'nın Parma ile görüştüğü iddia edildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan Mauricio Isla'nın Parma ile görüştüğü iddia edildi. İtalya basını, daha önce Serie A'da Udinese, Juventus ve Cagliari formaları giyen 32 yaşındaki oyuncunun Parma'ya anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. 3 sezondur Fenerbahçe forması giyen Şilili sağ bekin ismi devre arasında da ile anılmıştı.
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