Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın görüşme talebi kabul görmedi!

Deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-lacivertli yönetimden görüşme talep etti fakat bu talep kabul görmedi. Deneyimli isimle Galatasaray da ilgileniyor...

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın ismi bir süredir sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi Galatasaray ile anılıyor... Takvim'de yer alan habere göre milli futbolcunun menajerinin hem son gelişmeleri hem de yeni sözleşmeyi görüşmek için sarı-lacivertlilere talepte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak yönetimin şok bir tutum sergileyerek, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi.

Hasan Ali'nin ilk tercihinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu ancak bu tutum karşısında fikrini değiştirebileceği öğrenildi. Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından izliyor.

30 yaşındaki deneyimli sol bek, 2012 yılında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli oyuncu o tarihten beri sarı-lacivertli formayı terletiyor.

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