27 Nisan 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
‘Harun’a gelen bir teklif yok’
Altay Bayındır'ın transferinin ardından Fenerbahçe'de yedek kaleci konumuna geçen Harun Tekin için menajerinden açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilen Harun'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Ömer Uzun, tecrübeli kaleciye teklif olmadığını söyledi.
Altay Bayındır'ın transferinin ardından Fenerbahçe'de yedek kaleci konumuna geçen Harun Tekin için menajerinden açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilen Harun'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Ömer Uzun, "Bize şuna ana kadar gelen resmi bir teklif yok. Öncelikle bu sezonu tamamlamak gerekiyor. Harun, önemli ve milli takım seviyesine yükselmiş bir kaleci" sözlerini sarf etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...