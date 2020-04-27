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FENERBAHÇE

‘Harun’a gelen bir teklif yok’

‘Harun’a gelen bir teklif yok’
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Altay Bayındır'ın transferinin ardından Fenerbahçe'de yedek kaleci konumuna geçen için menajerinden açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilen Harun'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Ömer Uzun, tecrübeli kaleciye teklif olmadığını söyledi.

Altay Bayındır'ın transferinin ardından Fenerbahçe'de yedek kaleci konumuna geçen için menajerinden açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilen Harun'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Ömer Uzun, "Bize şuna ana kadar gelen resmi bir teklif yok. Öncelikle bu sezonu tamamlamak gerekiyor. Harun, önemli ve milli takım seviyesine yükselmiş bir kaleci" sözlerini sarf etti.
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