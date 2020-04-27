27 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Önceliği sol bek transferine veren Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi biten Hasan Ali için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Sol bek transferinde düğmeye basan sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 2 yıllık teklif sundu. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 00:01
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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı...

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı...

Yaşanan kötü gidişatın ardından lige verilen arada sarı-lacivertliler transfer konusunda kolları sıvadı.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı...

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı...

Önceliği sol bek ve stoper transferine veren Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin dumurumu da soru işareti...

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı...

GALATASARAY İDDİASI

7 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan tecrübeli oyuncunun, henüz sarı-lacivertlilerle anlaşamadığı belirtildi.

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