27 Nisan 2020, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Önceliği sol bek transferine veren Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi biten Hasan Ali için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Sol bek transferinde düğmeye basan sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 2 yıllık teklif sundu. İşte son gelişmeler...
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...