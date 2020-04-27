Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Önceliği sol bek transferine veren Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi biten Hasan Ali için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Sol bek transferinde düğmeye basan sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 2 yıllık teklif sundu. İşte son gelişmeler...