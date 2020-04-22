22 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe transferde gaza bastı! İşte yeni hoca ve stoper adayları

F.Bahçe transferde gaza bastı! İşte yeni hoca ve stoper adayları
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan sarı-lacivertliler, önceliği bonservisi elinde olan ve mali anlamda kulübü zorlamayacak isimlere verdi. Sezon içinde stoper bölgesinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı önceliği bu bölgeye veren sarı-lacivertliler, sezon sonunda takımıyla sözleşmesi bitecek Naldo'yu gündemine aldı. İspanyol basını ayrıca Stambouli ve Pellegrini'nin de Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu yazdı. İşte detaylar...

'de son dakika haberi... As Gazetesi'nin İspanyol ekinde yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Naldo, Stambouli ve hamlelerine ilişkin önemli bilgilere yer verildi.

İşte o haber ve yazılanlar;

"Merkezi savunmacının (Naldo) Espanyol ile sözleşmesi sona eriyor. Ancak, isteğe bağlı olarak 1 yıl daha uzatılabilir. O, Abelardo'dan önce daha çok forma giyiyordu.

Naldo, Espanyol'da bu sezon sözleşmesi biten 9 oyuncudan biri. 2017'de Espanyol'a transfer olduğunda üç yıllık bir sözleşme ve isteğe bağlı 1 yıllık opsiyonlu anlaşma imzaladı. Ancak, ligin ne zaman biteceği ve gelecek yıl nerede olacağına dair yaşadığı belirsizlik bile, Brezilyalı'nın transfer pazarında hareketlilik yaşamasına neden oldu.

Fenerbahçe'ye Pellegrini bombası

Fenerbahçe'nin gözlerini merkezi savunmacıya(Naldo) çevirdiği, Şubat ayında sözleşmesi feshedilen eski ve Sevilla oyuncusu Adil Rami'nin yerine onu listeye alındığı belirtiliyor. Naldo, kulübüne bedelsiz olarak transfer olacak. Öte yandan, Bir başka aday, 04 ile sözleşmesi sona eren Fransız Benjamin Stambouli de bu şekilde transfer olacak. Hatta, Şili medyasında çıkan haberlere göre Manuel Pellegrini ile beraber.

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle zorunlu olarak durdurulan ligde Naldo, İspanya Ligi, Avrupa Ligi, Copa Del Rey dahil olmak üzere 24 maça çıktı. Ancak Abelardo Fernandes, Leandro Caberra'nın ocak ayında takıma imza atmasının ardından ona şans verdi. Özellikle Naldo'nun 1 Şubat'ta Granada karşısında yaptığı büyük hata, acı bir mağlubiyete yol açmıştı."

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