22 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Anderlecht'in Muriç pişmanlığı

Anderlecht'in Muriç pişmanlığı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriç, bir anda 'nın gündemine oturdu. Ülkenin önde gelen kulüplerinden 'te başarısızlığın faturası sportif direktör Michael Verschueren'e kesildi. Verschueren'e yöneltilen en büyük eleştiri ise Muriç'i F.Bahçe'ye kaptırması oldu.

Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriç, bir anda 'nın gündemine oturdu. Ülkenin önde gelen kulüplerinden 'te başarısızlığın faturası sportif direktör Michael Verschueren'e kesildi. 13 milyon euro'ya alınan Roofe ve Dimatta'nın takıma hiç katkı vermemesi nedeniyle eleştirilen Verschueren'e yöneltilen en büyük eleştiri ise Muriç'i F.Bahçe'ye kaptırması oldu.
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