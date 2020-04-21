21 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'de 2 sürpriz ayrılık yolda! Satış listesine kondular

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarının başında yaşadığı düşüşün ardından bitime 8 maç kala zirvenin 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de 2020/2021 sezonu için çalışmalar şimdiden başladı. Yeni sezonda 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertlilerde gidecek ve kalacak isimler büyük ölçüde netleşirken, 2 sürpriz ismin satış listesinde konulduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 16:07
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Fenerbahçe'de 2 sürpriz ayrılık yolda! Satış listesine kondular

Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriqi'nin olası transferine çevrilirken, sarı-lacivertli kurmaylar flaş bir karara imza attı.

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Fenerbahçe'de 2 sürpriz ayrılık yolda! Satış listesine kondular

Yeni sezon öncesi radikal kararlar almaya başlayan Fenerbahçe yönetiminde yapılacak olan ilk şey kadroda büyük bir revizyona gitmek olacak.

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Fenerbahçe'de 2 sürpriz ayrılık yolda! Satış listesine kondular

Buna göre takımdan ayrılacak isimler ve yola devam edilecek futbolcular belirlenirken, flaş iki isim satılığa çıkarıldı.

İşte o isimler...

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Fenerbahçe'de 2 sürpriz ayrılık yolda! Satış listesine kondular

TAKIMDAN AYRILACAKLAR

ALPER POTUK
Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Alper Potuk ile uzun süredir yollar ayrılmak isteniyor. Alper'e bu yaz da gitmesi yönünde bir uyarı yapılacak.

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Fenerbahçe'de 2 sürpriz ayrılık yolda! Satış listesine kondular

MAURICIO ISLA
Sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauricio Isla ile yola devam edilmeyecek. Sezon boyunca performansı dalgalı seyreden Şilili futbolcunun yerine yeni bir sağ bek arayışına başlanacak.

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