21 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe'de 2 sürpriz ayrılık yolda! Satış listesine kondular
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarının başında yaşadığı düşüşün ardından bitime 8 maç kala zirvenin 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de 2020/2021 sezonu için çalışmalar şimdiden başladı. Yeni sezonda 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertlilerde gidecek ve kalacak isimler büyük ölçüde netleşirken, 2 sürpriz ismin satış listesinde konulduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
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