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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Pellegrini bombası

Fenerbahçe'ye Pellegrini müjdesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Teknik direktör konusunu acilen çözmek isteyen Fenerbahçe, 66 yaşındaki Şili’li hoca ile her konuda el sıkıştı. Usta çalıştırıcı virüs salgını sona erince imzaya gelecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda somut adımlar atılmaya başlandı. Sarı-lacivertli kulübün, Şilili teknik direktör eknik direktör ile bir aydır sürdürdüğü görüşmelerde sona yaklaştığı öğrenildi. Şili'nin La Cuarta Gazetesi, Fenerbahçe'nin son olarak İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran 66 yaşındaki Teknik Direktör Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Haberde, Fenerbahçe ile Pellegrini arasındaki telefon görüşmesinin 3 hafta önce yapıldığını ifade edildi.

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TELEFONLA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Görüşmenin detaylarına FOTOMAÇ ulaştı. Hoca konusuyla bizzat ilgilenen başkan 'un, Pellegrini ile ilk teması yaklaşık bir ay önce kurduğu öğrenildi. 66 yaşındaki teknik direktörün menajeriyle yapılan ilk görüşmenin ardından bir kaç telefon görüşmesi daha yapıldığı ve kulübün şartlarının sunulduğu ifade edildi. 'dan da üç kulübün talip olduğu Şilili hocanın İstanbul'a davet edildiğini bildiren kulübe yakın kaynaklar, "Korona salgını bitip, uçuşlar açılınca Pellegrini Türkiye'ye gelecek" dediler.

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